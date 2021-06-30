У Тернополі мешканці двох п’ятиповерхівок зробили зі спільного подвір’я безкоштовну фотолокацію. Два десятки кущових троянд різного кольору так розрослися, що утворили вуличну оранжерею.

Про це йдеться в ТСН.

Червоні, жовті, рожеві та фіолетові – трояндові кущі так розрослися, що зробили прохід між цими п’ятиповерхівками зоною “вау” – безкоштовною квітковою фотолокацією. Сюди спеціально приїздять з усього Тернополя заради гарних світлин.

Вирощувати троянди голова ОСББ почав кілька років тому. Він вирішив, що це, насамперед – дуже красиво, до того ж кущові троянди не потребують особливого догляду у порівнянні з іншими квітами, а головне – вони багаторічні, розростаються, і цвітуть двічі на рік. «Придбалися кущі за кошти наших внесків, коли здавали металолом наприклад, були такі додаткові кошти», – розповідає Сергій Лупак.

Обрізає кущі і обробляє їх від шкідників сам голова. Змушений був встановити п’ять вуличних камер, щоб стежити за шкідниками-людьми. «Сюди приходять до нас зробити фотосесії, є одне “але” – хто приходить деколи хочуть врізати собі троянд. Я вважаю, що це неповага до інших мешканців, які доглядають за ними», – переконаний чоловік.

Але більшість приходить сюди винятково помилуватися. Наймасовіше паломництво до троянд тут надвечір, коли вони пахнуть особливо сильно.