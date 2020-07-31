Загальноміське свято «Випускник 2020» пройшло у Тернополі 31 липня.

Після вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту одинадцятикласники тернопільських шкіл вийшли на традиційний Парад випускників.

Урочиста хода пам’ятна не тільки для її учасників, а й глядачів. Цього року вона стала особливою не тільки через те, що святковий одяг випускників доповнили неплановані аксесуари – маски, а й рекордним, стометровим шлейфом сукні учениці сьомої школи. Саме вона очолила святкову колону випускників.

Продовжилося свято на центральному стадіоні, де пройшло нагородження медалістів. А завершилося святкування вечерею у ресторанах.

Ольга Трач

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