У соцмережах тернополяни діляться світлинами блискавок, які вдалося зафіксувати під час вчорашньої грози. Фотографували громовиці у різних мікрорайонах міста.

Антон Марчевський сфотографував блискавку на вулиці Торговиця, передає Суспільне.

“Вулиця Торговиця. Час — 22:33-22:46. Гроза супроводжувалась поривами вітру. Станом на 23:24 гроза припинилася (аж дивно, що настільки різко її не стало) і почався невеликий дощик. Є невеликий вітер”.

Тернополянин Олександр Хома о 23:18 зафіксував громовицю в мікрорайоні Дружба.

“Наразі вже спокійно, без блискавок та грому. Лише дощ трішки моросить”.

Блискавицю вдалося зловити й Дарці Веретюк.

“Краса несусвітня. Простягало руки, гупало ногами, сміялось на весь горизонт, язика навіть показувало, спину вигинало, проростало кущами, кронами дерев і їх корінням, шугало птахами вогненними, плело павутинки, нитками вишивало невідомими швами, баранцями закручувало, кониками стрибало і чого тільки не робило. Дякую за квиток на одну з улюблених вистав”, — написала Дарця у Фейсбуці.

















Дана Савицька, Суспільне