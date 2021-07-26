Краса і насолода: якої погоди чекати цього тижня на Тернопільщині?

На Тернопільщину поступово повертається літнє тепло. За прогнозами Укргідрометеоцентру, стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 28 градусів вище нуля. Втім, значної спеки синоптики цього тижня не передбачають.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників від 16 градусів вночі та 28 тепла вдень, незначні пориви вітру, – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Протягом тижня тенденція до підвищення температурних показників зберігатиметься. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, погоду надалі зумовлюватиме антициклон.

“Цими днями практично повсюди очікується +23 +28 градусів. Місцями позначки термометрів можуть підскочити до +30 градусів. Все ж далі буде багато сонця, опади малоймовірні, найімовірніші розкішні білі купчасті хмарки. Краса, насолода і метеорологічний комфорт. Очікується сонячна суха погода”.

За попередніми прогнозами, опади надійдуть ближче до середини тижня. На Тернопільщині пройдуть дощі, а місцями можливі зливи та грози.