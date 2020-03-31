На вирок суду один зі зловмисників чекатиме під домашнім арештом, інший – під вартою.

Впродовж тижня майже щодня поліцейські документували крадіжки з квартир в обласному центрі, повідомляють в ГУ НП.

– Було зрозуміло, що до цих майнових злочинів причетні одні й ті ж особи,- розповів оперуповноважений з особливо важливих справ управління карного розшуку Іван Бачинський. – Усі потерпілі мешкали в квартирах на першому поверсі. Спосіб проникнення туди крадії обирали або, віджавши, або, розбивши вікно.

Загалом відомо, що зловмисники вчинили чотири крадіжки у різних мікрорайонах обласного центру. Проте кількість злочинів може бути більшою – оперативні заходи тривають.

Зі слів підозрюваних, з помешкання крадії виносили і гроші, і золоті вироби, і навіть продукти харчування. Загальні суми збитків – від п’яти до двадцяти тисяч гривень.

Розшуківці вийшли на слід 19-річного жителя Гусятина та 33-річного тернополянина. Обоє – раніше мали проблеми із законом. Зловмисники орендували в Тернополі квартиру, куди й зносили крадене. Частину речових доказів вилучено.

Зі слів слідчого Тернопільського відділу поліції Івана Дорощука, обом затриманим оголошено підозру за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.