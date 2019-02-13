Крала все, чого у хаті бракувало: в Тернополі спіймали серійну злодійку

13/02/2019 0
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Прийти до магазину та винести товар без оплати: тернопільські поліцейські в черговий раз спіймали любительку чужого майна.

35-річна мешканка обласного центру полюбляє відвідувати крамниці. От тільки в торгових закладах жінка не купує, а краде товар, повідомляють у поліції. Від протиправних дій злодійки потерпіли вже декілька торгових закладів міста.

Тернополянка викрадала усе, чого в хаті не вистачало: парфуми, косметику,  засоби гігієни,  побутову хімію. Заходи примусу не допомагали, бо ж відбувши покарання, злодійка знову йшла в крамницю.

Цього разу жінці  знадобився пральний порошок. Дві пачки цього засобу і винесла злодійка  з супермаркету, завдавши власникам збитків на суму у 520 гривень.

Вже вкотре зловмисниця  постане перед судом за скоєння злочину передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

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