Крала все, чого у хаті бракувало: в Тернополі спіймали серійну злодійку
Прийти до магазину та винести товар без оплати: тернопільські поліцейські в черговий раз спіймали любительку чужого майна.
35-річна мешканка обласного центру полюбляє відвідувати крамниці. От тільки в торгових закладах жінка не купує, а краде товар, повідомляють у поліції. Від протиправних дій злодійки потерпіли вже декілька торгових закладів міста.
Тернополянка викрадала усе, чого в хаті не вистачало: парфуми, косметику, засоби гігієни, побутову хімію. Заходи примусу не допомагали, бо ж відбувши покарання, злодійка знову йшла в крамницю.
Цього разу жінці знадобився пральний порошок. Дві пачки цього засобу і винесла злодійка з супермаркету, завдавши власникам збитків на суму у 520 гривень.
Вже вкотре зловмисниця постане перед судом за скоєння злочину передбаченого частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.
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