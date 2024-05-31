Сьогодні, 31 травня, помер колишній голова Великобірківської селищної ради п’яти скликань Роман Євгенович Мацелюх.

Про важку втрату повідомили у селищній раді.

Роман Євгенович Мацелюх (07.03 1961—31.05.2024) – український краєзнавець, інженер-механік, громадський діяч, управлінець, світляр, вікіпедист. Магістр державного управління.

З 1994 по 2019 — голова Великобірківської селищної ради. Депутат Тернопільської районної ради другого скликання. Від 2002 — голова Асоціації голів сільських та селищних рад Тернопільського району.

Був членом редакційної ради інформаційно-методичного вісника Тернопільської обласної ради “Рада”. Збирав та досліджував матеріали з історії рідного краю, публікувався в місцевій пресі. Автор книги “Церква св. Параскеви П’ятниці у Великих Бірках” (2001), співавтор книги “Великі Бірки з глибини віків — до наших днів” (2005).

Колектив Великобірківської селищної ради глибоко сумує з приводу втрати свого колеги та висловлює щирі співчуття рідним та близьким Романа Євгеновича.

Вічна пам’ять…