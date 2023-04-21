Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Традиції краєзнавства: регіональний аспект» проходить у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Присвячена вона 110 річчю закладу.

Участь у заході беруть музейники, науковці, краєзнавці та освітяни з Києва, Львова, Тернополя, Харкова, Хмельницького, Чигирина, Бережан, Борщова, Бучача, Денисова, Заліщик, Збаража, Микулинців, Підгірців, Чорткова.

Конференція проходить офлайн та онлайн. У перший день, 20 квітня, її учасники представили свої напрацювання за 11 напрямками, поділилися результатами краєзнавчої діяльності про минувшину та сьогодення. Озвучили нові дослідження про музей, його історію, видатні постаті, фондові збірки. А також дарували подарунки.

– Художник-графік, член Національної спілки дизайнерів України Володимир Окрутний подарував до ювілею музею авторський екслібрис, – розповіла Ірина Гаргай, учений секретар ТОКМ. – Кандидат історичних наук, доцент, директор Державного архіву Тернопільської області Федір Полянський вручив копію з оригіналу запрошення на офіційне відкриття музею, датовану 11.04.1913 року, яка збагатить фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Щедрими дарунками поповниться музейна збірка від ученого секретаря Державного історико-архітектурного заповідника в Бережанах Надії Волинець, директора Денисівського краєзнавчого музею Богдана Савака, заступника директора з наукової роботи Бережанського краєзнавчого музею Миколи Проціва, молодшого наукового співробітника Національного заповідника «Замки Тернопілля» Наталії Ганусевич, науковців Меморіального музею-садиби Соломії Крушельницької в селі Біла.

Доповіді дослідників, які звучали на конференції, пізніше будуть опубліковані у Збірнику матеріалів конференції. Усіх учасників заходу також відзначили сертифікатами.

Фото зі сторінки ТОКМ у фейсбуці