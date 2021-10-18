Унікальні рукописні матеріали передали нещодавно Тернопільському обласному краєзнавчому музею. Вони розповідають про історію Тернополя із кінця сімнадцятого і до початку двадцятого століття.

Автором дослідження «До історії Тернополя, 1685-1939 років» є музейниця та краєзнавиця Стефанія Садовська.

– Стефанія Садовська – одна з найпомітніших постатей у краєзнавстві і музейництві Тернопілля, яка залишила в спадок унікальні матеріали з історії рідного краю, – розповіла Ірина Ленчук, головний зберігач фондів ТОКМ. – Із 1940 по 1965 роки вона працювала науковим співробітником Тернопільського обласного історико-краєзнавчого музею, який тоді було створено на базі двох приватних музеїв польського та українського. У часи окупації Другої світової війни врятувала музейні колекції від розграбування, за що у 1948 році була нагороджена орденом «Знак Пошани».

Отримані музеєм рукописи – це дві великі саморобні книги. Перша частина, як розповіли у краєзнавчому, охоплює період з 1685 по 1914 роки. Друга частина – це щоденник, який вела краєзнавиця з 1914 до 1939 року.

– Ретельне вивчення рукопису свідчить, що Стефанія Садовська була глибоким і вимогливим дослідником, – додає Галина Завіша, завідувачка сектора відділу фондів. – Робота по історії Тернополя – це не тільки хроніка найважливіших подій, це, найперше, роздуми і опис міста на тлі європейських подій і в контексті цих подій. Опиралася вона у своїй праці на писемні джерела, древні латинські хроніки, матеріали польські, австрійські, німецькі, документи тернопільського магістрату. На основі них вона уклала хроніку Тернополя з часів його заснування і продовжила її щоденником власних спостережень за подіями, який вела з перервами в 1914-1939 роках. «Історію Тернополя» вона ілюструвала власними графічними рисунками олівцем: типи тернопільських міщан та кольоровими краєвидами околиць міста, які виконані гуашшю.

До цього часу рукописи у своєму домашньому архіві зберігала багаторічна працівниця краєзнавчого музею, його вчений секретар, Ярослава Гайдукевич. У музеї зазначають, що відомості у рукописах є дійсно унікальними і будуть важливим внеском у вивчення історії Тернополя. Їх планують оцифрувати та виставити у відкритому доступі для широкого загалу.

Фото зі сторінки ТОКМ у фейсбуці