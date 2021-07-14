Конкурс на заміщення вакантної посади директора Тернопільського обласного краєзнавчого музею відбувся в обласній раді 14 липня. На цю посаду було двоє претендентів: діючий директор Степан Костюк та політик Ярема Шатарський. Після заслуховування їхніх програм розвитку та співбесіди члени комісії надали перевагу останньому.

Степан Костюк працює директором краєзнавчого музею з 2005 року. Та, очевидно, його програма розвитку закладу на найближчі роки не справила враження на конкурсну комісію. За нього віддали свої голоси тільки троє із восьми членів комісії. А його конкурент отримав якраз необхідні для перемоги п’ять голосів.

Програма розвитку краєзнавчого музею Яреми Шатарського має загальний характер. Спочатку він розкритикував сучасний стан цього закладу, вказавши на відсутність ремонту, погане освітлення експозицій, неналежне оформлення інформаційних табличок тощо. Потім розповів, що має намір зробити у різних галузях діяльності музею: «провести наукові конференції з визначення нагальних проблем музею, провести маркетинговий та фінансово-господарський аудит музею, безперервно поповнювати фонди музею новими пам’ятками, джерелами з історії та культури краю, замінити освітлення приміщення, протипожежну та охоронну сигналізацію, здійснити поточний та капітальний ремонт приміщення, розробити чітку та реальну рекламну стратегію, створити бренд та родзинку музею».

– Програма розвитку музею направлена на збільшення відвідування музею за рахунок туристів, молоді, які прагнуть дізнатися історію свого міста, району, країни від минулого до сьогодення, – розповів Ярема Шатарський. – Під час реалізації даної програми буде проведено поточний та капітальний ремонт музейних приміщень, закуплене сучасне спеціалізоване обладнання. Програма спрямована на покращення умов роботи музею на поповнення матеріально-технічної бази.

Прикро, що у своїй програмі розвитку він ні словом не згадав про унікальну колекцію творів Іоана Георга Пінзеля, якою володіє краєзнавчий музей. Цікаво, що впродовж року він запланував зробити більше, аніж за наступні п’ять років. На думку Яреми Шатарського на розвиток закладу вдасться залучити кошти із грантових програм, від меценатів і благодійників і за рахунок створення нових додаткових послуг: інформаційних, освітніх, розважальних, рекламних.

На всі запитання претендент відповідав розмито, і не про те про що запитували.

– Ваш виступ поділяється на дві частини, – зауважив один із членів комісії Ігор Дуда, директор Тернопільського обласного художнього музею. – Перша – це критика сучасного краєзнавчого музею, така представницька, візуальна, журналістська, з точки зору вас, як глядача, це те, що треба було б певна річ поправити. Друга частина – ваші пропозиції про майбутню діяльність музею, яку ви викладаєте в загальних рисах, я би сказав з позиції голови райдержадміністрації. Звідси питання. Одна справа бути головою райдержадміністрації, а друга – керувати конкретним музеєм, де є конкретні люди, тема, історія, і нема конкретних грошей. Ви показували відділ нової і новітньої історії і загально пройшлися по ньому. А щоб ви змінили конкретно? Як би змінили експозицію музею з точки зору спеціаліста, музейника, а не як перевіряючого функціонера?

На поставлене запитання Ярема Шатарський відповів, але зовсім не те, про що запитував член комісії. Серед іншого він зауважив, що має декілька вищих освіт, а перша його вища освіта – інститут культури, і що йшов він туди за покликом серця, оскільки з дитинства колекціонував монети і значки.

Новому директору краєзнавчого музею 57 років. Родом він із Тисмениці Івано-Франківської області. З 1989 року проживає у Тернополі. Працював у Тернопільській міській раді, в Тернопільській ОДА, в комітеті Верховної Ради України з питань корупції та організованої злочинності. Одружений. Подружжя має двох синів.

У січні 2020 року його призначили головою Теребовлянської районної державної адміністрації. А в грудні того ж року він став депутатом Тернопільської райради. У ній він очолює фракцію «Слуга народу» та є головою постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Фото із сайту ТОР