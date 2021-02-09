Історія України останніх десятиліть – це тернистий і нерідко болісний поступ на шляху до досягнення справжньої незалежності, це подолання спротиву явних і прихованих недругів (заждіть, супостати, ще отримаєте своє!), це … Але нічого, хоч важко нам, ой як важко, але все здолаємо, все витримаємо, бо ми – працелюбний і оптимістичний народ. Отож, закатаймо, браття і сестри, рукави – та й нумо до звитяжної праці! А вороги – щоб ви погибли до ноги!

Приблизно таким міг би бути короткий опис новітньої української історії вустами якогось щирого (дуже щирого) патріота. Не заперечуючи повністю всіх перелічених моментів, додам від себе: історія України – це й історія дрібних крадіжок і великого розкрадання. Перші звили кубло серед нас всіх і виявляються в привласненні “липучими” руками всього, що погано лежить: гаманців, мобільних телефонів, кредитних карток з сумок роззяв-обивателів, велосипедів з коридорів, барсеток з автівок, довжелезних шматків арматури з новобудов, білизни з нижніх поверхів – словом, усього, що має хоч якусь цінність.

Велике ж розкрадання – це парафія “сильних світу цього”. Немає практично жодної програми на телебаченні, в якій тема кредитів з-за кордону не йшла б паралельно з обговоренням того, як швидко і як безсоромно їх розкрадуть. Вже й призабулися каламутно-темні історії з усілякими “Кольчугами”, начебто незаконно поставленими Іраку. Та й однією з пересторог, що їх висловлювали США, коли вирішували питання, поставляти чи не поставляти нам протитанкові комплекси “Javelin”, була: а чи не “заженемо” ми, бува, їх кудись “наліво”?

Днями ще раз переглянув зовсім непоганий американський фільм “Збройний барон” з Ніколасом Кейджем у головній ролі. В центрі сюжету – розповідь про нелегального торговця зброєю світового масштабу. У стрічці зачіпається тема недосконалості законодавства, яке дає змогу нечистим на руку ділкам відшукувати лазівки для “прокручування” своїх оборудок. Йдеться в фільмі і про неньку-Україну, причому далеко не в компліментарному плані. Зазначу: картина створена не путінською пропагандистською машиною, а американцями, начебто нашими нинішніми союзниками. Наведу, так би мовити, по пам’яті декілька закадрових монологів головного героя:

“Найкраща знахідка для торговця зброєю – незадоволена армія і величезна кількість озброєння”.

“Україна була не єдиною країною східного блоку з жебрацькою армією і надлишком зброї”.

“Їм там не до армії – вони зайняті чварами навколо президентської дачі в Криму” (мабуть, мається на увазі Форос).

“З падінням “залізної завіси” в одній лише Україні було вкрадено і перепродано зброї на 32 мільярди доларів”.

І ще один показовий штрих: “Зі східного блоку гайку не вивезеш без хабара, причому один хабар треба дати за гайку а другий – за болт”.

Скажете, від 1992 року, про який йде мова, збігло чимало часу і ситуація змінилася? Можливо – в тому розумінні, що методи і засоби здійснення крадіжок і розкрадань удосконалилися. Автомобільні злодюги тепер навчилися відчиняти двері за допомогою хитромудрих пристроїв зчитування кодів. Ну, а таємниці розкрадачів із вищих ешелонів сховані за стінами солідних офісів компаній і об’єднань. З портретами Президента на стіні, іконою-оберегом на столику позаду і “показушно” виставленим на передній план “Кобзарем”…