Крадений автомобіль спіймали на “Гарпун”

23/01/2019 Розмір тексту:

Вчора близько 9 години ранку, на автодорозі міжнародного значення М-19 під час несення служби на стаціонарному пості «Чортків» спрацювала система відеоконтролю «Гарпун», яка зісканувала номерні знаки автомобіля Volkswagen T4.

З’ясувалося, що транспортний засіб перебував в розшуку Борщівським районним відділом УМВС України в Тернопільській області ще з грудня 2004 року. Інспектори затримали автомобіль та викликали на місце події слідчо-оперативну групу, повідомляють у патрульній поліції.

Окрім того, за допомогою цієї системи патрульні мають змогу виявляти транспортні засоби, які перебувають в розшуку: крадені, винуватців автопригод, які залишили місце події та боржників.