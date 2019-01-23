Крадений автомобіль спіймали на “Гарпун”
23/01/2019 0
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Вчора близько 9 години ранку, на автодорозі міжнародного значення М-19 під час несення служби на стаціонарному пості «Чортків» спрацювала система відеоконтролю «Гарпун», яка зісканувала номерні знаки автомобіля Volkswagen T4.
З’ясувалося, що транспортний засіб перебував в розшуку Борщівським районним відділом УМВС України в Тернопільській області ще з грудня 2004 року. Інспектори затримали автомобіль та викликали на місце події слідчо-оперативну групу, повідомляють у патрульній поліції.
Окрім того, за допомогою цієї системи патрульні мають змогу виявляти транспортні засоби, які перебувають в розшуку: крадені, винуватців автопригод, які залишили місце події та боржників.
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