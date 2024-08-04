Патрульні допомогли пухнастику, який потребував термінової допомоги.

Сьогодні інспектори Віталій Назаров та Назарій Богайчук отримали повідомлення від небайдужого громадянина про те, що на дорозі лежить знесилене та травмоване кошеня.

Не гаючи часу, вони прибули на місце події та кинулися рятувати пухнастика. Як виявилось, кошеня мало травмовані лапки і голову. Тож патрульні оперативно доставили хвостика до ветеринарної клініки для огляду та надання медичної допомоги.

“Ми вдячні чоловікові, який не залишив тварину в біді та вчасно повідомив про подію. Адже кожне врятоване життя важливе”, – зазначають у патрульній поліції.