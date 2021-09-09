9 серпня дорогою до Києва у ДТП потрапила кременчанка Юлія Ільницька.

Дівчина отримала важку травму хребта з пошкодженням спинного мозку. Лікарям вдалося зберегти їй життя. Зараз медики роблять усе можливе, аби жінка змогла стати на ноги.

“Юлю перевозимо у реабілітаційний центр, де вона пройде курс реабілітації. Пізніше чекає ще одна операція. День перебування у центрі коштує 6800 грн. Дякуємо і просимо вашої підтримки надалі”, – написала у Facebook-спільноті “Врятуймо життя Юлії Ільницькій” мама дівчини.

Аварія сталася на Житомирщині. Як повідомили у поліції, 9 серпня на 199 км траси “Київ-Чоп”, поблизу повороту на с. Варварівку, водій автомобіля “Форд”, 55-річний житель Тернопільської області, рухаючись з Рівного у напрямку Києва, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП постраждав кермувальник авто та двоє його пасажирок – 26-ти та 29-річна жительки Тернопілля. Усіх трьох забрали в лікарню.

Картки батьків: мама Алла Ільницька: 5168 7574 2035 2082 (ПриватБанк); тато Андрій Ільницький: 5168 7451 0072 2377 (ПриватБанк)

“Дякуємо усім за молитви та фінансову допомогу. Кожна гривня має величезну вагу. Ваша підтримка дуже цінна для нас та Юлічки. Віримо, що з вашою і Божою допомогою, наша донечка повернеться до нормального життя”, – додала мама Юлі Алла Ільницька.