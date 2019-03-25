Тернополяни уже тривалий час користуються різноманітними електронними інструментами, які запровадили у міській раді.

Це громадський бюджет, відкрите місто, петиції, портал відкритих даних, онлайн консультації з громадськістю, прозоро закупівлі та прозоро продажі. Упродовж цього та наступного року кількість електронних інструментів, а також електронних послуг, якими зможуть користуватися жителі Тернопільської громади, стане ще більше. Впроваджуватимуть їх відповідно до «Концепції розвитку е-урядування Тернопільської міської територіальної громади на 2019 – 2020 роки». Документ цей прийняли на сесії міської ради у лютому.Основна мета Концепції – створити єдиний персональний кабінет жителя громади, через який він зможе отримати різноманітні муніципальні послуги: від надсилання звернень і запитів до запису на прийом лікаря, запису дитини у садок, школу, гурток, отримання адміністративних і неадміністративних послуг онлайн, а також отримання консультацій.

Електронне урядування включає два елементи: електронні послуги та електронна демократія. Електронні послуги можна буде отримати завдяки взаємодії між системами надання електронних послуг, різними порталами, реєстрами баз даних.

– Буде запроваджена єдина технологія входу, – розповіла Мар’яна Зварич, начальник відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ. – Тобто, житель громади зможе отримати всі послуги, якщо ідентифікується через електронний цифровий підпис, банк ІД або мобаіл ІД або через картку тернополянина. Ми плануємо активно впровадити у роботу реєстр громади, у якому будуть міститися відомості про місце реєстрації особи. Паралельно будемо створювати інші реєстри, які забезпечать передачу відомостей. Таким чином ми скасуємо паперові довідки і суттєво скоротимо мешканцям час на збір документів. Будемо працювати за принципом одноразового введення інформації. Громадянин один раз подав інформацію і далі вона використовується структурними підрозділами. Одним із важливих кроків буде передача даних, які раніше зберігалися у ЖЕКах та ОСББ. Наприклад, зараз, щоб отримати довідку про склад сім’ї людина має звернутися до цих організацій. Ми хочемо ці всі дані перенести у реєстр, щоб вони теж надавалися онлайн. Наступний крок – проведення аудиту переліку послуг і документів, які людина має надати у структурні підрозділи міської ради та внесення змін у нормативно-правову базу.

На основі цих змін у міській раді поступово послуги переводитимуть в онлайн-формат та використовуватимуть інтегрований вид надання послуг. В окремих випадках, щоб отримати послугу людина має бути особисто присутня або має подати оригінали документів. Тоді, зайшовши у персональний кабінет, вона заповнить необхідні документи, тобто сформує свою заявку та вибере час на який вона зможе підійти до працівника ЦНАПу. Тоді він тільки звірить ці документи і дасть їх у подальшу роботу. Таким чином зменшиться час перебування мешканців у ЦНАП і час надання цих послуг. Планують у міській раді також запровадити мобільний зв’язок у структурних підрозділах для спілкування з жителями та онлайн-консультації.

Щодо електронної демократії, то будуть розширювати існуючі електронні інструменти і запроваджуватимуть нові.

– Плануємо впровадити через систему прозоро продажі додаткові механізми продажу оренди і надання прав, – продовжує Мар’яна Зварич. – Наприклад, право на розміщення об’єктів сезонної та виносної торгівлі. Будемо розвивати електронні сервіси в окремих галузях. У галузі охорони здоров’я вже діє запис до лікаря, хочемо інтегрувати ще медичну картку пацієнта. Електронна освіта дозволить запис у школу, гурток, дитячий садок, електронне житлово-комунальне господарство – проведення обліку безпритульних тварин, електронна безпека – функціонування ситуаційного центру та онлайн-бюро знахідок, електронна робота – інформування про вакансії в комунальних установах міста. І це все має відображатися у персональному кабінеті мешканця. Оновимо сервіс поіменного голосування депутатів міськради на сесії. Плануємо використовувати аналітичний модуль, який допоможе аналізувати депутатську діяльність за різними напрямками. Довідку «15-80» модернізуємо під контактний центр ТМР. Ця система передбачатиме різні види комунікації: телефонні та онлайн- звернення і буде інтегрована з картою відкритого міста та матиме мобільний додаток.

Усі зазначені електронні послуги та електронні інструменти будуть інтегровані у єдиний персональний кабінет мешканця. Таким чином на одному порталі будуть зібрані адміністративні і не адміністративні послуги, галузеві послуги, записи на прийом до посадових осіб до різних установ, послуги з надання інформації про місце реєстрації, склад сім’ї тощо. Реалізувати це все у міській раді планують за два роки – у 2019 та 2020-му. На втілення Концепції електронного урядування у життя, за словами міського голови Сергія Надала, потрібно близько трьох мільйонів гривень. Кошти планують взяти із міського бюджету та з інших джерел не заборонених законодавством.

Ольга Трач