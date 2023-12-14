Вже зовсім скоро, а саме 17 грудня, у студії з повітряної гімнастики VenStudio відбудуться змагання із повітряних полотен.

На змаганнях «AerialVen.Ternopil» учасники продемонструють результати своєї праці за час занять у студії. Також це хороша можливість для тих, хто ще боїться заявити про себе, як про спортсмена, але має велике бажання показати те, чого навчився.

Участь у змаганнях відкрита для всіх, незалежно від віку чи рівня навичок.

Додамо, що змагання є важливим етапом у розвитку та самовдосконаленні. Це можливість працювати над рівнем майстерності і рости, як професіонал.

Танець на повітряних полотнах – це мистецтво, де поєднується елегантність танцю з легкістю та грацією в повітрі. Кожен рух стає магічним викликом для гравітації, а кожен момент на полотні – це унікальна можливість вираження себе.

“Зануртеся у світ танцю на повітряних полотнах і відчуйте, як ваші мрії піднімаються вище, ніж коли-небудь, – закликають організатори турніру. – Танець та гімнастика на повітряних полотнах – це не лише форма фізичної активності для дитини, але й потужний засіб для розвитку координації, гнучкості та м’язової сили. Такі заняття виховують в дітях впевненість у собі та самовираження, розвивають чуттєву координацію та творчість”.

Змагання відбудуться 17 грудня у приміщенні студії VenStudio, що на вул. Куліша, 11, 3-й поверх. Початок об 11.00.

Instagram: venstudio.ternopil

Facebook: https://www.facebook.com/VenStudioTernopil

Контакти: +380689388787 (адміністратор студії з повітряної гімнастики VenStudio) +380961573257 (керівник студії з повітряної гімнастики VenStudio – Ярослав Венцко).