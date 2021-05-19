Кожен п’ятий працівник на Тернопільщині не оформлений офіційно.

За інформацією Державної служби статистики, під час карантину нелегальних працівників побільшало. Люди надають перевагу зарплатам “у конвертах”, щоб не сплачувати податки.

Жителька Кременця Уляна Брик вперше влаштувалася на роботу після закінчення університету. Дівчина каже, що роботодавець запропонував її попрацювати неофіційно. “Була пропозиція спочатку попрацювати неофіційно, а через деякий час оформитися. Я погодилася, оскільки таким чином отримую трохи більшу зарплату. Бо якщо ще заплатити податки, то зарплата зовсім дріб’язкова. При першій можливості оформлюся офіційно, бо потрібно здобувати досвід”.

У держслужбі праці наголошують, неофіційна робота порушує права найманих працівників. Відтак в області проводять перевірки підприємств щодо оформлення трудових відносин. “Проводимо кампанію на популяризації легальної зайнятості. Перевіряємо підприємства, установи, якщо вперше виявляємо неофіційних працівників, робимо попередження. Якщо протягом двох років ми повторно виявляємо незадекларованих працівників, притягуємо до відповідальності”, – зазначив начальник відділу управління Держпраці області Ігор Хаварівський.

Додамо, штраф за нелегальних працівників становить 180 тис. грн.