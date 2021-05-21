“Кожен із нас може стати Його рукою, що принесе порятунок”, – митрополит Епіфаній закликав допомогти діткам з Тернопільщини

Глава УПЦ митрополит Епіфаній сьогодні (20 травня) із візитом прибув до Тернополя: тут він освятив дзвони кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина та Єлени.

Також митрополит Епіфаній зустрівся у нашому місті із хворими на спінально-м’язову атрофію хлопчиками Арсенком Борисом та Максимчиком Антонишиним, котрі потребують невідкладної допомоги небайдужих.

Про цю зустріч Глава УПЦ написав на своїй сторінці в мережі Фейсбук, передає 0352.ua:

“У Тернополі зустрівся з Арсенком Борисом та Максимчиком Антонишиним, хворими на рідкісну недугу, спінально-м’язову атрофію, а також з їхніми батьками. Молитва і добре слово здатні дарувати надію. У часи випробувань важливо не падати духом, бо якщо всередині відбувається злам, людина втрачає все. Ще кілька років тому діагноз “спінально-м’язова атрофія” ставав вироком, та, дякувати Богу, людство винайшло ліки, що рятують життя.

Зараз обидві сім’ї збирають кошти на вартісне лікування – понад 2 мільйони доларів. Сума видається непідйомною для пересічної тернопільської родини. Але те, що здається неможливим людині, є можливим для Господа. Після Свого Вознесіння Господь не полишив нас, і щоденно ми стаємо свідками Його чудес. Бог посилає Свою допомогу зокрема і через інших людей. Кожен із нас може стати Його рукою, що принесе порятунок нужденному.

Завтра ввечері у храмі Різдва Пресвятої Богородиці будемо молитися за здоров’я, Боже благословіння діткам зі спінально-м’язовою атрофією, яких є 300 в Україні. А в суботу, після Божественної літургії у Свято-Троїцькому духовному центрі в Тернополі, відбудеться благодійний ярмарок, кошти з якого передадуть батькам Арсенія та Максима.

Молімося разом за всіх хворих діток та допомагаймо їм у межах своїх сил і можливостей. Один у полі не воїн. Але якщо ми разом, якщо маємо допомогу і благословення Боже – ми можемо багато”,- написав митрополит Епіфаній.