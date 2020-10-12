«Козацькому роду нема переводу» – конкурс дитячих малюнків під такою назвою організовують у Тернополі. Взяти участь можуть хлопчики та дівчатка від 6 до 14 років.

Конкурс дитячих малюнків приурочений до Дня українського козацтва. Переможців чекають подарунки. Як розповіли організатори, учасники конкурсу повинні виконати ряд умов.

«Умови дуже прості. Дитина (віком від 6 років до 14 років) малює малюнок на тему “Козацькому роду нема переводу”. Вік дитини будемо перевіряти під час вручення подарунків. Батьки повинні зробити фото малюнка та надіслати нам на пошту: reklama@podolyany.com.ua. Для участі у фотоконкурсі надсилайте тільки один малюнок, прізвище, ім’я, по-батькові дитини і її вік. Роботи будемо приймати до 16 жовтня. Подарунків дуже багато, тому будемо визначати 3-х переможців на нашій сторінці за кількістю вподобань та 3-х переможців визначить компетентне журі».

Серед подарунків, які отримають переможці конкурсу «Козацькому роду нема переводу» – планшет, футбольний м’яч, книга. А загалом сувеніри передбачені для всіх учасників.