Телеведуча Юлія Бориско поділилася враженнями від Тернополя. Наше місто вона охарактеризувала словами: “Ковток впевненості, що добробут близько”.

Про це Юлія написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Європа проступає в Україні клаптиками. Але проступає всюди, в кожній місцині, в кожному селі і місті, де ми побували під час своїх 10-денних українських покатайок.

Хтось успішний наїздився закордонням, увібрав краси, напозичався ідей – втілив у власному готелі. Чи ресторані. Чи в усьому середмісті.

Тернопіль (останній пункт мандрівки центром і півднем перед фінішем у Львові) – ковток впевненості, що добробут близько. Причім, не просто добробут, а той єдиний його вид, який передається з покоління в покоління. Добробут, який кожна конкретна людина здобуває спершу для себе, потім поширює на своїх, на громаду, на місто, на всю країну. Людина дії (таких все більше) стає коштовним камінчиком змін, від якого йдуть кола по воді. Інші люди цінують, бережуть – підтягуються.

Один раз в мене була хвиля паніки, що нам – як державі – триндець: біля супермаркету в Лазурному на Херсонщині. Але звичка помічати красу і тримати її в голові “внутрішніми фотошпалерами” – дозволила в тому ж таки Лазурному знайти місця абсолютного комфорту і затишку.

Ця стрьомна влада мине, інші минуть, а ми дітям залишимо щось краще, ніж було. Бо це приходить зсередини. Лине потоком. Клаптики Європи вже всюди…”, – написала телеведуча.



