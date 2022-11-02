У Тернополі закликали підготуватися до відсутності тепла у складний зимовий воєнний час. Для цього необхідно заздалегідь придбати спальні мішки та теплий одяг.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, передає 24 Канал. Він заявив, що сила духу українців, вміння мобілізуватися у складні часи, взаємодопомога і підтримка допомагають нам перемагати. Саме ці якості допоможуть нам пройти цей складний зимовий воєнний час.

У Тернополі закликали підготуватися до відсутності тепла

Для цього необхідно:

Утеплити вікна та двері,

Допомогти утеплити оселю літнім та самотнім сусідам, людям з інвалідністю,

Подбати про теплий одяг,

Підготувати теплі ковдри та спальні мішки.

Що робити у разі аварійного вимкнення тепла