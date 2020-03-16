Суттєво знизити ризик зараження коронавірусом можна, дотримуючись загалом нескладних рекомендацій.

Зокрема – слід дезінфікувати руки після поїздок у громадському транспорті, відвідування крамниць тощо. Це особливо важливо, зважаючи на те, що смертельний вірус може тривалий час зберігатися на поручнях, дверних ручках та різних поверхнях.

Швидко і ефективно усунути збудників хвороб дозволяє антисептик для рук. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує для мінімізації ризику зараження коронавірусами користуватися засобами з вмістом спирту на менше 60%, або ж з хлоргексидином (2%).

Втім, придбати такий засіб нині – завдання не з легких. У аптеках Тернополя санітайзери (інша назва антисептиків) розкупили у перші ж дні, відколи почалася паніка через загрозу поширення коронавірусу. Непросто знайти їх і в інтернет-магазинах. Якщо ж і пощастить, то ціни на такі засоби часто завищені, іноді у кілька разів.

Втім, ефективний антисептик, який діятиме не гірше аптечного, можна виготовити і в домашніх умовах. При цьому вартуватиме він зовсім недорого. Про це розповіла фармацевт з Тернополя Вікторія Мороз.

– ВООЗ рекомендує наступний рецепт: змішати 800 мл етилового спирту, 40 мл перекису водню і 15 мл гліцерину. Змішувати компоненти слід саме у такій послідовності. Бажано у скляній ємності, – каже медик. – Можна додати трохи кип’яченої або дистильованої води.

Жінка уточнює, що гліцерин потрібно додавати, оскільки він зволожує шкіру, в той час як спирт, навпаки – осушує. Якщо ж гліцерину немає, замість нього можна додати будь-який крем чи гель для рук, що містить цю речовину. Крім того, для для гарного запаху у розчин можна додати кілька крапель ефірної олії, яка вам до вподоби.

Антисептик можна розлити у невеликі ємності з дозатором для зручності використання. Зберігати його потрібно при кімнатній температурі і обов’язково – далеко від вогню!

– Антисептик слід нанести на руки і розтирати протягом щонайменше 30 секунд, – зауважує Вікторія Мороз. – Це слід обов’язково робити після поїздок у громадському транспорті, ліфтах, відвідування крамниць, аптек, лікувальних закладів чи інших місць, де буває багато людей.