Користувачів субсидій на Тернопільщині поменшало удвічі

18/12/2018 Розмір тексту:

Нині на Тернопільщині субсидіями користується 110 000 домогосподарств, – повідомив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Це удвічі менше, ніж минулого року. Скоротилася кількість субсидіантів через зміни, прийняті Урядом.

Цього року втратили право на субсидії безробітні, а також закордонні заробітчани. На загальних підставах не призначають субсидій і власникам квартир (понад 120 кв. м) і будинків (понад 200 кв. м).

«Ряд відмов у призначенні субсидій стосуються того, що безробітні особи працездатного віку не перебувають у центрі зайнятості. Деякі особи не отримали субсидії через те, що мають нелегальні доходи. Однак всі, хто належить до категорії малозабезпечених, хто немає змоги оплачувати комунальні послуги, можуть отримати субсидію на комісії. Відповідно до доручення Президента, комісії об’єктивно розглядатимуть кожну справу. Я б рекомендував громадянам, коли вони приходять до управлінь соціального захисту і вам кажуть, що субсидія не призначається на загальних підставах, то варто вимагати письмового пояснення, яке потім можна буде подати на комісію або ж оскаржити в суді», – пояснює Вадим Боярський.

Малозабезпеченим родинам, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги, радять звертатися на комісію управління соціального захисту населення. Також рішення щодо субсидії можна оскаржити у суді.

Софія Романська