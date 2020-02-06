Про основні напрямки, на яких буде зосереджена діяльність органів прокуратури краю у 2020 році, і які будуть координуватися прокуратурою у діяльності всіх правоохоронних органів розповів обласний прокурор Петро Бойко.

– Реагування має охоплювати будь-яке правопорушення, незважаючи на те є воно надзвичайно резонансним або типовим, – зауважив Петро Бойко. – Реагуванням має охоплюватися все. З числа усіх кримінальних правопорушень, серед пріоритетів є в першу чергу боротьба з корупційними проявами. На другому місці – злочини вчинені у банківській сфері, особливо при здійсненні рефінансування таких установ, оскільки дуже багато людей потерпіли від певних неправомірних дій посадовців таких фінансових установ. Наша увага буде звернена на злочини, вчинені у складі організованих груп тому, що зазвичай резонансні кримінальні провадження, які зачіпають багато сфер суспільного життя вчиняються не однією особою. Моє завдання і завдання, яке було поставлено всім правоохоронцям – зосередити увагу на ролі і діях осіб чиї дії можливо є латентними в складі того чи іншого кримінального правопорушення. Зазвичай є особа, чиї протиправні дії очевидні, її затримують, на законних підставах притягають до кримінальної відповідальності. Разом з тим будемо звертати увагу на тих осіб, без допомоги або пособництва, або організаторських навиків яких цього злочину не могло би трапитися. Вже звертаємо увагу на злочини щодо незаконного обігу наркотичних засобів, однозначно вчинених у складі організованих груп. Ще одним пріоритетом для себе ставимо надання правової оцінки діям правоохоронців і дослідження тих питань, що можливо такими діями вчиняються протиправні посягання на законні права та інтереси громадян.

З урахуванням специфіки краю маємо регіональні пріоритети. Будемо звертати увагу на правомірність дій у сфері земельній. Дуже багато є питань, край має гарні родючі землі і вони часто, як показує практика, стають предметом злочинних посягань. Не знімається актуальність боротьби всієї системи правоохоронних органів з незаконним гральним бізнесом, незаконним обігом пально-мастильних матеріалів – це їх позафіскальна реалізація на АЗС, діяльність АЗС, які не мають законних підстав для здійснення такої господарської діяльності. Особливу увагу приділятимемо протиправним діям в лісовій галузі. Не залишаться поза увагою так само і правовідносини у сфері надрокористування. Ці ключові напрямки будуть стояти у нас в червоному куті на 2020 рік.

Всі правоохоронні служби, за словами Петра Бойка, зорієнтовано на те, щоб докладати максимум зусиль і показати реальний результат боротьби з незаконним злочинними проявами саме на цих ключових напрямках. В той же час, предметом розгляду правоохоронних органів залишатиметься велика кількість щоденних звернень стосовно широкого кола злочинів.

Ольга Трач

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