У ході розвитку людства батьки використовували найрізноманітніші засоби для гігієни своїх малюків: від трави та шкіри тварин до звичних нам пелюшок. Але з винаходом одноразових підгузків підхід до цього питання назавжди змінився.

Безперечним лідером із виробництва одноразових підгузків є компанія Pampers. Вироби торгової марки настільки популярні, що її назву навіть використовують для самого виробу – «памперси». Продукція бренду в широкій різноманітності представлена в інтернет-магазині «Ватсонс»: https://www.watsons.ua/uk/10691/brand/pampers. Але все по порядку.

Історично ми можемо бачити приклади використання підгузків у всьому світі. Однак у багатьох країнах із теплішим кліматом, наприклад, в Африці, діти не носили підгузки, а натомість їхні стегна закривали пов’язки з бісеру з міркувань скромності та захисту геніталій. Більшість ранніх одноразових виробів виготовлялися із сумішей вовни та нейлону та були надзвичайно громіздкими. Поява одноразових виробів у 1940-х роках змінила правила гри в усьому світі, зробивши виріб набагато легшим та достатньо гігієнічним.

1942 рік – Paulistróm у Швеції приписують створення перших одноразових підгузків.

1946 – Маріон Донован створює перший пластиковий водонепроникний чохол для одноразових підгузків.

1948 р. Johnson & Johnson – перша компанія з продажу одноразових підгузків.

1961 – Procter & Gamble змінюють історію підгузків, випустивши знамениті Pampers.

1970-ті роки – до одноразових виробів додали поліетиленову стрічку, яку можна було приклеювати кілька разів.

1978 – Huggies стали доступні широкому загалу. Форма одноразового виробу набула сучасного вигляду, який ми звикли бачити.

У 1981 році був винайдений супервсмоктуючий полімер, і підгузки зменшилися у розмірі приблизно на 50%!

У 1984 році було випущено перші «дизайнерські» одноразові вироби.

Початок 1990-х – тканинні підгузки повертаються. Компанія Motherease почала продавати тканинні підгузки у США та Канаді.

Середина та кінець 2010-х років – компанії починають випуск екологічно чистих та біорозкладних одноразових підгузків, виготовлених з таких продуктів, як бамбук.

Сьогодні доступні сотні брендів компаній-виробників підгузків, конструкцій та стилів. Pampers залишається в авангарді з виготовлення таких одноразових виробів, а їх Pampers Swaddlers – бренд номер один із продажу підгузків на Amazon.

З розвитком сучасних технологій, винаходом інноваційних рішень компанії, що виробляють підгузки, почали використовувати органічні, більш екологічні та дбайливі для навколишнього середовища матеріали для дитячих підгузків. Одноразові підгузки можна знайти у всьому світі, від недорогих в аптеках та супермаркетах до дизайнерських – високого класу. Сучасні памперси мають високу абсорбуючу здатність, багато з них можуть використовуватися від десяти до дванадцяти годин і забезпечують захист від протікання протягом ночі.