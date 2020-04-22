57 випадків коронавірусу підтверджено у Бучацькому районі. Тільки минулої доби COVID-19 виявили у тринадцяти осіб. Серед інфікованих — підопічні та працівники геріатричного будинку в селі Бариш.

Першою COVID-19 підхопила дев’яностолітня мешканка геріатричного закладу. Пізніше інфекція поширилася на інших підопічних, а також і на працівників. Відтак нині дім літніх людей ізолювали, хворих у тяжкому стані госпіталізували до районного лікувального закладу.

Як повідомив перший заступник голови райдержадміністрації Богдан Бейко, наразі в районі поліціянти та епідеміологи визначають контактних осіб захворілих коронавірусом.

«Випадки захворювань зареєстровані в місті Бучачі, селі Підзамочок, селі Космирин, Стінка, а найбільше хворих у селі Бариш. Захворіли вихованці та працівники відділення стаціонарного догляду Територіального центру соціального обслуговування, зокрема COVID-19 вже підтверджено у 6 підопічних відділення, 11 працівників. Відтак на позачерговому засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при районній державній адміністрації прийнято рішення в терміновому порядку забезпечити обстеження медичного персоналу відділення стаціонарного догляду для визначення ступеня важкості захворювання працівників та умови повноцінного функціонування відділення на період ізоляції».

У Бучацькому районі рятувальники провели чергову планову дезінфекцію вуличних територій. На в’їздах до цієї адміністративної території встановили карантинні пости.

Софія Романська

Фото Медіатора