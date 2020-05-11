Двадцять соціальних працівників і шістнадцять підопічних геріатричних будинків області заразилися коронавірусом. Найбільше інфікованих у геріатричному будинку в селі Бариш Бучацького району.

Соціальні працівники дотримуються усіх санітарно-епідеміологічних норм, – запевнив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Вони доставляють продукти під поріг, не контактуючи із підопічними. Використовують захисні медичні засоби. Все ж уникнути зараження двадцятьом спеціалістам не вдалося.

“Двадцять працівників соціального захисту інфіковані коронавірусом. Щодо підопічних, то найбільше заражених у селі Бариш Бучацького району. Двоє підопічних поважного віку перебувають у важкому стані. Одна жінка була госпіталізована. З шістнадцяти хворих, наразі маємо одинадцять. Інші одужали. Правда, ми ще чекаємо на остаточний ПЛР-тест. Серед захворілих є також працівники Почаївського будинку-інтернату, але вони тривалий період не контактували з підопічними, не були на роботі. Ми попередньо ставили завдання директорам будинків-інтернатів, щоб вони вивчали ситуацію. Можна стверджувати, що у Почаївському будинку-інтернаті цієї інфекції немає, хоча є інфіковані працівники, які тривали час не перебували у будинку. Також маємо хворого працівника територіального центру з Монастириськ, в Тернополі соціальний працівник інфікований, у Шумську заразилося двоє соціальних працівників. Ці люди перебувають на самоізоляції”.

Додамо, загалом в області коронавірусом інфікувалася майже тисяча людей. Понад триста жителів краю вже подолали недугу.

Софія Романська

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