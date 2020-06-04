Спалах коронавірусу виявили серед працівників станції швидкої допомоги №1 у Тернополі. Загалом інфікувалося COVID-19 вісімнадцять осіб.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук. Відтак станцію закрили на карантин. Епідеміологи проводять розслідування.

Поширення коронавірусу серед працівників станції швидкої допомоги побутове, воно не пов’язане із виїздами до хворих, – запевнив Володимир Богайчук. Все ж остаточні результати епідрозслідування будуть відомі згодом.

“Захворіло п’ятеро диспетчерів, а також заступник головного лікаря, старший лікар. У результаті проведення розслідування, ми бачимо побутовий шлях, який не пов’язаний саме з роботою екстреної медичної допомоги. Ще триває епідеміологічне розслідування, вісімдесят людей знаходиться на самоізоляції, перша бригада повністю на самоізоляції. Оскільки ми припускаємо, що серед працівників можуть бути інфіковані. Ми очікуємо результатів ПЛР-досліджень. Стан інфікованих стабільний”.

Загалом на станціях швидкої медичної допомоги в області працює майже півтори тисячі осіб. Медики станції №1 тривалий період на виклики не виїжджатимуть.

Софія Романська

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