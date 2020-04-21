Коронавірусом заразилася сім’я у Вишнівці. Наразі вони перебувають на обсервації, а поліціянти та епідеміологи визначають контактних осіб. На території громади вирішили посилити санітарно-епідемічні заходи.

Керівник ОТГ Володимир Кравець закликав мешканців громади не панікувати, а дотримуватися карантинних правил. “На жаль, маємо неприємні новини: COVID-19 добрався і до нашого Вишнівця. Сім’я знаходиться на самоізоляції під наглядом лікарів. Вивчаємо контакти.

Ще раз нагадуємо і просимо: залишайтеся вдома, дотримуйтесь правил карантину. Не панікуйте і будьте здоровими”.

У Вишнівецькій громаді заборонили відвідувати кладовища в період Великодніх свят. Також обмежили перебування людей в громадських місцях. Не можна відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, прибережні зони. Працівники Національної поліції працюватимуть у посиленому режимі та відстежуватимуть пересування людей.

Софія Романська

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