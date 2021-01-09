На Тернопільщині від початку пандемії, COVID-19 лабораторно підтверджено у тридцяти п’яти тисяч людей. Втім, епідеміологи припускають, що хворобу вже переніс кожен третій житель області.

Наразі з коронавірусом бореться майже чотири тисячі жителів Тернопільщини. Майже 80% інфікованих лікуються амбулаторно. Складні форми найчастіше трапляються в старших людей та осіб з хронічними та онкологічними захворюваннями. У грудні-січні почастішали повторні випадки зараження COVID-19, – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Повторні інфікування часто хворі переносять важче.

“На жаль, реєструємо повторні зараження коронавірусом. Останнім часом їх побільшало. Коли людина захворіла перший раз, вона переважно переносить легше, а повторні зараження часто проходять у важчих формах. Крім того, це досить виснажливо для організму. Відтак ми вкотре наголошуємо на важливості дотримання загальновідомих карантинних правил: бережіть своє здоров’я, а також дбайте про своїх близьких. Масковий режим у громадських місцях, дистанція, регулярне миття рук — ці загальновідомі правила мають стати звичкою кожного”.

За прогнозами обласного лабораторного центру, ускладнення епідситуації з коронавірусом можливе наприкінці січня та в лютому.