Минулої доби в обласному лабораторному центрі провели 78 ПЛР-досліджень коронавірусу. В одинадцяти випадках COVID-19 підтвердився. Також наші вірусологи опрацювали 281 зразок біоматеріалу для Львівської області.

Чотири нові випадки коронавірусу виявили в обласному центрі, ще семеро людей заразилися у Тернопільському районі. Порівняно із позаминулою добою, учора виявили менше випадків. Однак на 78 досліджень одинадцять позитивних результатів – це високий показник інцидентності.

«З послабленням карантину захворюваність однозначно зростає, бо всі послаблені протиепідемічні заходи неминуче призводять до реактивації джерела збудника. Таких джерел є чимало. Як правило, люди і самі не знають, що вони хворі. Відкрилися магазини, запрацював транспорт. Кафешки, ресторани майже всі зайняті, епідемічні заходи часто недотримані. Нині інфікуються переважно люди старшого віку, і це очікувано. Такі люди дуже сприйнятливі до цього збудника», – розповідає лікар-інфекціоніст, професор Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського Василь Копча.

Додамо, на Тернопільщині проводять ІФА тестування, яке дозволяє виявити антитіла до коронавірусу. Насамперед тестують осіб із спецслужб і груп ризику.

Софія Романська

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