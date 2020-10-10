На Тернопільщині за минулу добу зареєстровано три летальних випадки внаслідок ускладнень від коронавірусу.
Померли 47-річна жінка із Підволочиська, 79-річна жінка з Тернополя та 51-річний чоловік з Козови.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Загалом за добу підтверджено 306 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (46 осіб)
Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 3
• с. Шибалин – 2
• с. Мечищів – 1
Борщівський район (56 осіб):
• м. Борщів – 20
• смт Мельниця-Подільська – 1
• смт Скала-Подільська – 7
• с. Вовківці – 1
• с. Іванків – 2
• с. Гуштин – 1
• с. Мушкатівка – 3
• с. Стрілківці – 5
• с. Верхняківці – 1
• с. Грошова – 1
• с. Королівка – 5
• с. Ланівці – 1
• с. Озеряни – 1
• с. Бабинці – 1
• с. Лосяч – 1
• с. Цигани – 1
• с. Більче-Золоте – 1
• с. Іване-Пусте – 1
• с. Глибочок – 2
Бучацький район (2 особи):
• м. Бучач – 1
• смт Золотий Потік – 1
Гусятинський район (11 осіб):
• смт Гусятин – 4
• м. Копичинці – 4
• с. Вікно – 1
• с. Сидорів – 1
• с. Целіїв – 1
Заліщицький район (16 осіб):
• м. Заліщики – 3
• смт Товсте – 1
• с. Новосілка – 2
• с. Дорогичівка – 1
• с. Бересток – 1
• с. Винятинці – 1
• с. Кошилівці – 2
• с. Зелений Гай – 1
• с. Добрівляни – 1
• с. Ворвулинці – 1
• с. Блищанка – 1
• с. Солоне – 1
Збаразький район (28 осіб):
• м. Збараж – 12
• смт Вишнівець – 2
• с. Дзвиняча – 1
• с. Великі Вікнини – 1
• с. Заруддя – 2
• с. Мала Березовиця – 1
• с. Базаринці – 2
• с. Доброводи – 1
• с. Зарубинці – 1
• с. Залужжя – 2
• с. Стриївка – 1
• с. Романове Село – 1
• с. Максимівка – 1
Зборівський район (1 особа):
• с. Осташівці – 1
Козівський район (21 особа):
• смт Козова – 1
• с. Конюхи – 7
• смт Козлів – 4
• с. Покропивна – 2
• с. Ценів – 1
• с. Вівся – 1
• с. Дмухівці – 2
• с. Слобідка – 1
• с. Медова – 1
• с. Августівка – 1
Кременецький район (25 осіб):
• м. Кременець – 4
• м. Почаїв – 11
• с. Старий Олексинець – 4
• с. Новий Олексинець – 4
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Білокриниця – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (15 осіб):
• м. Монастириська – 13
• с. Дубенка – 1
• с. Криниця – 1
Підволочиський район (7 осіб):
• смт Підволочиськ – 1
• м. Скалат – 1
• с. Кам’янки – 1
• с. Скорики – 1
• с. Токи – 2
• с. Качанівка – 1
Підгаєцький район (13 осіб):
• м. Підгайці – 5
• с. Вербів – 3
• с. Старе Місто – 1
• с. Сільце – 1
• с. Галич – 2
• с. Гологоча – 1
Теребовлянський район (10 осіб):
• м. Теребовля – 3
• смт Микулинці – 1
• с. Гумниська – 2
• с. Лошнів – 1
• с. Кровинка – 2
• с. Варваринці – 1
Тернопільський район (16 осіб):
• с. Дичків – 1
• с. Красівка – 1
• с. Йосипівка – 1
• с. Настасів – 2
• с. Петриків – 2
• смт Великі Бірки – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Миролюбівка – 1
• с. Байківці – 2
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Домаморич – 1
• с. Шляхтинці – 1
Чортківський район (27 осіб):
• м. Чортків – 16
• с. Великі Чорнокінці – 1
• с. Давидківці – 1
• с. Улашківці – 4
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Заболотівка – 2
• с. Косів – 1
• с. Капустинці – 1
Шумський район (6 осіб):
• м. Шумськ – 3
• с. Бриків – 1
• с. Мирове – 1
• с. Боложівка – 1
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