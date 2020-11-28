Коронавірус забрав життя ще п’ятьох мешканців Тернопільщини

П’ятеро людей померли внаслідок ускладнень від COVID-19 за минулу добу на Тернопільщині.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Усі померлі були пенсійного віку. Інфекція забрала життя 66-річного мешканця села Біла Тернопільського району, 77-річної жительки села Лапшин Бережанського району, 60-річного чоловіка з села Іване-Пусте Борщівського району, 79-річної мешканки села Біла Чортківського району та 82-річної тернополянки.

Загалом в області зареєстровано 373 нових випадки коронавірусної хвороби. Одужало за цей час 306 осіб.