Чотириста летальних випадків від коронавірусу зареєстрували на Тернопільщині. Близько сотні осіб померло в обласному центрі. Останнім часом почастішала смертність серед людей, що не мали супутніх захворювань і не належали до групи ризику.

Показник летальності в Тернопільській області становить 1,3% на сто захворілих, він залишається найнижчим в Україні, – розповіла начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Все ж останнім часом без смертельних випадків не минає доба.

«В Україні цей показник дещо вищий. Відсоток летальності 1,9%. Загалом в нашій області вже тривалий період зберігається найнижчий показник летальності. Це пов’язано із доступністю, вчасністю та відповідною якістю надання медичної допомоги. Переважно летальні випадки трапляються серед людей з групи ризику, хоча є випадки і серед молодших людей, які не мали супутніх захворювань. Тому ми вкотре наголошуємо і просимо не самолікуватися, а з першими ознаками захворювання звертатися до свого сімейного лікаря».

Загалом в Україні COVID-19 забрав тринадцять з половиною тисяч людей. Найвищі показники летальності у Кіровоградській, Закарпатській і Черкаській областях.