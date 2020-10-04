На Тернопільщині за минулу добу зареєстровано один летальний випадок серед людей, які хворіли на COVID-19. Померла 54-річна жителька села Бурканів Теребовлянського району.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Загалом підтверджено 129 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (46 осіб)
Бережанський район (3 особи):
• м. Бережани – 3
Борщівський район (12 осіб):
• м. Борщів – 2
• с. Іванків – 3
• смт Мельниця-Подільська – 2
• с. Михайлівка – 3
• с. Дзвиняча – 1
• с. Бабинці – 1
Бучацький район (0 осіб)
Гусятинський район (6 осіб):
• с. Сухостав – 4
• с. Пізнанка – 1
• с. Сидорів – 1
Заліщицький район (10 осіб):
• м. Заліщики – 3
• с. Новосілка – 2
• с. Устечко – 1
• с. Блищанка – 1
• с. Бедриківці – 1
• с. Дуплиська – 1
• с. Добрівляни – 1
Збаразький район (4 особи):
• м. Збараж – 1
• с. Колодне – 1
• с. Федьківці – 1
• с. Красносільці – 1
Зборівський район (2 особи):
• с. Нище – 1
• с. Загір’я – 1
Козівський район (3 особи):
• с. Конюхи – 3
Кременецький район (4 особи):
• м. Кременець – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Іванківці – 1
Лановецький район (8 осіб):
• м. Ланівці – 3
• с. Нападівка – 3
• с. Шушківці – 1
• с. Загірці – 1
Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Вістря – 1
• сел. Коропець – 2
Підволочиський район (10 осіб):
• смт Підволочиськ – 7
• с. Іванівка – 1
• с. Качанівка – 2
Підгаєцький район (1 особа):
• с. Старе Місто – 1
Теребовлянський район (5 осіб):
• м. Теребовля – 3
• с. Плебанівка – 1
• с. Дарахів – 1
Тернопільський район (6 осіб):
• с. Плотича – 2
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Шляхтинці – 1
• с. Біла – 1
• с. Великі Гаї – 1
Чортківський район (5 осіб):
• м. Чортків – 4
• с. Ридодуби – 1
Шумський район (0 осіб)