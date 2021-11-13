Коронавірус забрав на Тернопільщині ще десяток життів

Одинадцять летальних випадків внаслідок COVID-19 зареєстрували минулої доби на Тернопільщині.

Про це повідомили у ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:

1 – жінка 71 р., Тернопільський район;

2 – жінка 71 р., Тернопільський район;

3 – чоловік 71 р., м. Тернопіль;

4 – чоловік 71 р., м.Тернопіль;

5 – жінка 84 р., Кременецький район;

6 – жінка 65 р., Тернопільський район;

7 – чоловік 77 р., м. Тернопіль;

8 – чоловік 72 р., Чортківський район;

9 – жінка 76 р., Чортківський район;

10 – жінка 70 р., Тернопільський район;

11 – чоловік 92 р., м. Кременець.

Загалом за добу зафіксували 435 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 537 осіб.