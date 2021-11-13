Одинадцять летальних випадків внаслідок COVID-19 зареєстрували минулої доби на Тернопільщині.
Про це повідомили у ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 71 р., Тернопільський район;
2 – жінка 71 р., Тернопільський район;
3 – чоловік 71 р., м. Тернопіль;
4 – чоловік 71 р., м.Тернопіль;
5 – жінка 84 р., Кременецький район;
6 – жінка 65 р., Тернопільський район;
7 – чоловік 77 р., м. Тернопіль;
8 – чоловік 72 р., Чортківський район;
9 – жінка 76 р., Чортківський район;
10 – жінка 70 р., Тернопільський район;
11 – чоловік 92 р., м. Кременець.
Загалом за добу зафіксували 435 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 537 осіб.
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