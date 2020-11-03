Шестеро людей померли на Тернопільщині за минулу добу внаслідок COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Померли 83-річна жителька Петрикова, 63-річна мешканка села Соснівка Шумського району, 58-річна мешканка Чорткова, 61-річна жінка з Почаєва, 52-річний тернополянин і 71-річна жителька села Солоне Заліщицького району.
Загалом за добу підтверджено 224 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (53 особи)
Бережанський район (11 осіб):
• м. Бережани – 8
• с. Куропатники – 1
• с. Нараїв – 1
• с. Демня – 1
Борщівський район (14 осіб):
• м. Борщів – 1
• смт Мельниця-Подільська – 1
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Пилипче – 1
• с. Дністрове – 2
• с. Устя – 1
• с. Боришківці – 1
• с. Цигани – 1
• с. Залісся – 2
• с. Сапогів – 2
• с. Лосяч – 1
Бучацький район (7 осіб):
• м. Бучач – 2
• с. Бариш – 1
• с. Трибухівці – 2
• смт Золотий Потік – 1
• с. Цвітова – 1
Гусятинський район (5 осіб):
• м. Копичинці – 1
• с. Нижбірок – 1
• с. Ємелівка – 1
• с. Вільхівчик – 1
• с. Личківці – 1
Заліщицький район (5 осіб):
• м. Заліщики – 3
• с. Іване-Золоте – 2
Збаразький район (15 осіб):
• м. Збараж – 5
• смт Вишнівець – 1
• с. Кривчики – 2
• с. Малі Вікнини – 1
• с. Доброводи – 1
• с. Зарубинці – 1
• с. Кретівці – 1
• с. Базаринці – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Максимівка – 1
Зборівський район (4 особи):
• смт Залізці – 2
• с. Млинівці – 2
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 2
• с. Криве – 2
Кременецький район (9 осіб):
• м. Кременець – 6
• с. Катеринівка – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Хотівка – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (15 осіб):
• м. Монастириська – 2
• сел. Коропець – 5
• с. Ковалівка – 2
• с. Горожанка – 1
• с. Олеша – 1
• с. Савелівка – 1
• с. Красіїв – 1
• с. Доброводи – 1
• с. Гончарівка – 1
Підволочиський район (18 осіб):
• смт Підволочиськ – 4
• с. Новосілка – 3
• с. Галущинці – 9
• с. Супранівка – 1
• с. Полупанівка – 1
Підгаєцький район (0 осіб):
Теребовлянський район (16 осіб):
• м. Теребовля – 2
• с. Ласківці – 1
• с. Буданів – 3
• с. Мшанець – 1
• с. Ілавче – 1
• с. Сороцьке – 2
• с. Іванівка – 3
• с. Дарахів – 1
• с. Лошнів – 1
• с. Боричівка – 1
Тернопільський район (25 осіб):
• с. Баворів – 1
• с. Великі Гаї – 5
• с. Дичків – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Красівка – 1
• с. Підгородне – 3
• с. Біла – 1
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Лозова – 1
• с. Заств’є – 2
• с. Шляхтинці – 1
• смт Великі Бірки – 1
• с. Настасів – 1
• с. Петриків – 1
• с. Довжанка – 1
• с. Йосипівка – 1
• с. Малий Ходачків – 1
Чортківський район (10 осіб):
• м. Чортків – 5
• смт Заводське – 1
• с. Колиндяни – 1
• с. Пастуше – 1
• с. Улашківці – 1
• с. Переходи – 1
Шумський район (13 осіб):
• м. Шумськ – 7
• с. Великі Дедеркали – 2
• с. Велика Іловиця – 1
• с. Круголець – 1
• с. Малі Дедеркали – 1
• с. Темногайці – 1
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