Учора у Тернополі виявили один випадок інфікування COVID-19. Коронавірус підтвердили в онкохворого чоловіка, який обстежувався для планового лікування.

Послаблення карантину дозволили відновлювати планову медичну допомогу. Втім, пацієнтам насамперед проводять ПЛР-дослідження щодо коронавірусу. Таким чином виявили коронавірус в онкохворого пацієнта.

“Упродовж кількох днів у Тернополі не реєстрували випадків захворювання на COVID-19. Однак учора був підтверджений один випадок інфікування. Загалом у лікарнях Тернополя – 18 хворих на COVID-19”, – повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак. Більшість пацієнтів — у середньому стані. “У міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 17 травня перебуває 12 хворих на коронавірус, 9 з них – тернополяни. Ще 4 людей у лікарні – із підозрою на COVID-19. У міській дитячій лікарні – 6 пацієнтів: 4 дітей і 2 дорослих з підтвердженим COVID-19. 2 з них – тернополяни. Ще 6 пацієнтів – у лікарні із підозрами на коронавірус. На обсервації у третій міській лікарні перебуває один пацієнт, на самоізоляції — 404 особи”.

Наразі у Тернополі підтверджено 97 випадків інфікування COVID-19, 55 жителів обласного центру вже подолали недугу.

Софія Романська

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