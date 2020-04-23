У чотирьох працівників Тернопільської місцевої прокуратури лабораторно підтвердили коронавірус. Хворі перебувають на амбулаторному лікуванні. Прокуратура працює у штатному режимі.

Про це повідомила речниця прокуратури області Леся Гурецька, передає Суспільне.

“У Тернопільській місцевій прокуратурі лабораторні дослідження підтвердили наявність коронавірусу в 4 працівників. Оскільки перебіг захворювання безсимптомний, вони перебувають вдома на самоізоляції. У решти співробітників тести негативні. Проведена дезінфікація приміщення. Прокуратура працює в штатному режимі. Інформація про можливе її закриття, неправдива”, – розповіла Леся Гурецька.

Як інформує “Суспільне”, лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев розповів, як виявили цих хворих:

“Звернулася одна людина з проханням її обстежити, оскільки підозрювала щось неладне у зв’язку з тим, що тривало хворіла. Ну і обстежили, довго той результат йшов. Спочатку він був сумнівний, а майже за добу ми таки підтвердили, що там COVID. Потім обстежили всіх контактних і виявили ще у трьох. За контактними буде здійснюватися медичне спостереження протягом 14-ти днів”.