Начальник управління поліції у Тернопільській області Олександр Богомол захворів на коронавірус.

Про це повідомило інтернет-видання Тернополяни.

Офіційної інформації щодо даного приводу немає, та в управлінні поліції кореспондентам підтвердили, що від сьогодні Олександр Богомол перебуває на лікарняному. Щоправда, діагноз не озвучили.

Як ми повідомляли, днями про позитивний результат тесту на COVID-19 повідомили нардеп Володимир Гевко і голова ОДА Володимир Труш. Намісник Зеленського захорів на коронавірус уже вдруге.