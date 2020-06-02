Учора коронавірус виявили у чотирьох тернополян. Серед них – працівник обласної медичної установи. А загалом від 31 травня COVID-19 підтвердили у сімох тернопільських медиків.

Від початку епідемії коронавірусну інфекцію діагностували у 118 жителів обласного центру. 89 осіб вже одужали.

«Не можу сказати, що наш регіон наразі перебуває у стабільному стані щодо епідемії. Упродовж минулого тижня рівень захворюваності трохи підвищився. Коли нульова захворюваність, це означає, що ми на тестування отримали контингент людей, які є здоровими. Загалом в нашій області розширено контингент планового тестування — це люди, які йдуть на операцію, які повертаються на роботу. Нині у нас неблагополучні території — це Кременецький і Шумський райони. Відтак там продовжено карантинні заходи. А загалом карантину необхідно насамперед дотримуватися тим особам, які є у групі ризику. Це люди з хронічними захворюваннями та особи більше 65 років», – зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, в області наразі проводять ІФА-тести, які показують антитіла до коронавірусу. Таким чином епідеміологи хочуть дослідити рівень колективного імунітету, а також оцінити готовність до другої хвилі епідемії.

Софія Романська