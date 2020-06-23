Шістнадцять нових випадків зараження коронавірусом виявили учора на Тернопільщині. Переважно це особи, що раніше близько контактували з хворими.

Троє інфікованих додалося в обласному центрі, семеро у Тернопільському районі. Поодинокі випадки зараження виявили у Козівському, Лановецькому і Шумському районах.

“Протягом двох тижнів ми щоденно реєструємо нові випадки захворювання на коронавірус, якщо порівнювати із початком карантину, то у великій кількості. За останні два тижні ми бачимо різке зростання захворюваності на COVID-19. На жаль, ситуація напружена, динаміка негативна. Підвищений рівень захворюваності ми пов’язуємо і зі спалахами, які сталися. А також негативно позначається на епідситуації недотримання протиепідемічних заходів. У нас є дві госпітальні бази: це інфекційні відділення лікарні швидкої допомоги та міської дитячої лікарні. Тішить те, що більшість інфікованих переносять хворобу у легкому стані. Серед тих пацієнтів, яких госпіталізували до стаціонару, це були пацієнти переважно із середнім ступенем важкості, четверо пацієнтів були на кисневій підтримці”, – розповів начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

Додамо, інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги у Тернополі заповнене хворими на коронавірус на 80%. Наразі лікувальний заклад переводять у госпіталь з надання допомоги інфікованим COVID-19.

Софія Романська

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