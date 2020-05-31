Минулої доби у Тернополі діагностували коронавірусну інфекцію у чотирьох людей. Це контактні особи хворих на COVID-19.

Зокрема, серед інфікованих — працівники обласного медичного закладу. Хворі перебувають на амбулаторному лікуванні.

Відтак кількість інфікованих в обласному центрі збільшилася до ста восьми. З них 87 жителів обласного центру вже подолали хворобу.

“Показник захворюваності у Тернополі нижчий від середнього обласного і державного. Одужало 87% із числа захворілих — це один з кращих показників в Україні”, – зазначає епідеміолог обласного лабораторно центру Володимир Паничев. Все ж цими днями у Тернополі почали виявляти поодинокі випадки інфікування. “Попри зниження рівня захворюваності, коронавірус не зник. Тому важливо насамперед дотримуватися усіх санітарно-епідеміологічних заходів. Показники інцидентності в місті складають 1,4 на сто тисяч на тиждень, що у вісім разів нижче від гранично допустимого рівня, який визначений Кабміном. Загалом спостерігаємо динаміку до зниження рівня захворюваності за підозрами. Маємо нижчі від загальнодержавних і обласних показники летальності, нижчі показники інцидентності. Проте цими днями були виявлені нові випадки інфікування, відтак з’явилися нові контактні особи, проводяться ПЛР-дослідження щодо COVID-19”.

Нині у лікувальних закладах Тернополя перебуває дев’ятеро осіб з COVID-19: четверо дітей і п’ятеро дорослих.

Софія Романська