108 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. За добу в обласному лабораторному центрі провели 313 досліджень методом ПЛР. Також швидкі тести проводили сімейні лікарі. Відтак хвороба підтвердилася майже у кожного третього.

Попри зниження рівня захворюваності в області простежується збільшення показника летальності. За добу з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло восьмеро людей.

“Кількість людей, що охоплені тестуванням, з розрахунку на сто тисяч, відповідає критеріям і перевищує 300 на сто тисяч, так як і рекомендується Кабінетом міністрів. Ситуація на сьогодні є стабільною. Рівень захворюваності не викликає якихось занепокоєнь. Динаміка поводить себе прогнозовано. На сьогоднішній день немає причин говорити про посилення протиепідемічних заходів. Але є питання щодо груп ризику, треба думати, як їх захистити. Оскільки летальність найвища саме серед таких людей”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Загалом на Тернопільщині лабораторно підтверджено майже 68 тисяч випадків COVID-19. Подолали хворобу понад 60 тисяч осіб.