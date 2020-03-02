Або роздуми в стані похмілля.

Коли, буває, влаштуєш собі “розвантажувальний період”, то практично повністю ізолюєшся від цього світу з його надокучливими проблемами. Однак постійно ця нірвана тривати не може – раніше чи пізніше в цей клятий світ доводиться повертатися.

А повернувшись, дізнаєшся, що за час твоєї віртуальної відсутності в ньому сталися зміни. Швидше за все неприємні, оскільки, на моє глибоке переконання, людство поступово і неухильно дедалі більше божеволіє. Відповідно, роблячи божевільною оточення в якому живе.

Цього разу моїм відкриттям стала злива повідомлень про нову інфекцію – коронавірус, який встиг уже добряче налякати переважну частину людства. Чимало людей померло в Китаї (саме в Піднебесній, з її тисячолітніми традиціями, в тому числі й у медицині, довелося дізнатися, і з’явилася ця напасть); запанікувала (аж до проведення футбольних матчів при порожніх трибунах) Італія; виникла масова мода на носіння масок і втирання після чхання ліктем; зазнав (який жах!) значних збитків “зав’язаний” багатьма моментами саме на Китаї світовий бізнес; виникла масова істерія (в тому числі і в Україні) у зв’язку з доставкою в медичні заклади інфікованих пацієнтів з-за кордону… У своєму добровільному “карантині” я усього цього не знав (може, на краще…), а тепер уся ця снігова лавина інформації звідусіль просто звалилася на голову.

Мені шкода померлих людей і тих, які зазнають стресу через отой Covid-19. Співчуваю батькам, які переживають за здоров’я своїх чад. І в той же час, буду відвертим, не можу відмовити собі навіть в деякій зловтісі. Якщо погані прогнози щодо цієї нової зарази таки справдяться (сподіваюся, цього все ж не станеться), від неї неможливо буде відкупитися в суді жодній “мажорній” пиці. З нею неможливо буде домовитися і укласти якусь підпільну угоду купці нечестивих політиканів чи бізнесових ділків. Її неможливо буде нічим зацікавити, залякати, шантажувати, тобто застосувати арсенал засобів впливу усілякої мерзоти, якою кишить довкілля не менше, ніж усіляких вірусів. Вона жорстоким чином зробить рівними усіх.

Скажете, божевілля? Не буду категорично заперечувати, але… чи не мріяло людство ще зі своєї колиски про рівність? Досягти її не вдавалося ніколи, оскільки інстинкти первісного звіра, яким мільйони років, значно потужніші, ніж оболонка начебто богоподібної істоти. Тож, може, вищі сили взялися, врешті-решт, встановлювати оту рівність, вибравши в якості інструмента отой коронавірус?

Мабуть, вип’ю “Медіхронал”. Доволі ефективна річ…

Ігор Дуда