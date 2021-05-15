Організаційні, протиепідемічні та медичні заходи боротьби із коронавірусом дають позитивні результати. Із сьомого квітня в області зберігається стійка тенденція до зниження захворювання на «Ковід-19».

Про це під час засіданні міського оперативного штабу повідомив епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

– Цього тижня в області в середньому було 146 випадків інфікування за день, на попередньому – 211, ще тиждень перед тим – 271 випадок, – розповів Володимир Паничев. – Тобто маємо чітку тенденцію до зниження захворюваності. Якщо вона буде зберігатися, то на наступному тижні середньоденна кількість хворих буде меншою, ніж 100 випадків. Про певне благополуччя говорять також показники, які використовуються для оцінки епідситуації на рівні області. Нинішня ситуація є підставою для того, щоб приймати рішення про послаблення певних заходів, які ми приймали раніше. На мою думку можна розглядати питання скасування обмежень щодо перевезень пенсіонерів за віком. Попри те область перебуває у «жовтій» зоні, а це передбачає належне виконання всіх карантинних та протиепідемічних заходів, оскільки епідемія не закінчилася.

За рекомендацією епідеміолога на засіданні прийняли рішення відмінити часові обмеження пільгового проїзду пенсіонерів за віком в громадському транспорті Тернопільської громади. Також були прийняті інші пом’якшувальні заходи. Ольга Трач