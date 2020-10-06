На Тернопільщині за добу зареєстровано п’ять смертельних випадків, пов’язаних з коронавірусною інфекцією. Померли троє тернополян і двоє жителів районів області.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

У Тернополі померли двоє чоловіків віком 73 і 85 років та 78-річна жінка. Ще двоє померлих – жінки віком 58 та 78 років. Одна з них проживала у села Скородинці Чортківського району, інша – мешканка села Кошилівці Заліщицького району.

Загалом в області підтверджено 189 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (47 осіб)

Бережанський район (4 особи):

• м. Бережани – 3

• с. Шибалин – 1

Борщівський район (17 осіб):

• м. Борщів – 9

• смт Мельниця-Подільська – 2

• с. Ланівці – 1

• с. Озеряни – 1

• с. Шупарка – 3

• с. Кривче – 1

Бучацький район (22 особи):

• м. Бучач – 8

• с. Миколаївка – 1

• с. Рукомиш – 1

• с. Зелена – 2

• с. Переволока – 1

• с. Підлісся – 2

• с. Костільники – 1

• с. Бобулинці – 1

• с. Осівці – 1

• с. Бариш – 2

• с. Трибухівці – 1

• смт Золотий Потік – 1

Гусятинський район (9 осіб):

• смт Гусятин – 3

• м. Копичинці – 2

• с. Яблунів – 1

• с. Жабинці – 2

• с. Городниця – 1

Заліщицький район (17 осіб):

• м. Заліщики – 4

• смт Товсте – 1

• с. Поділля – 1

• с. Новосілка – 1

• с. Кошилівці – 3

• с. Лисівці – 2

• с. Бедриківці – 2

• с. Головчинці – 1

• с. Попівці – 1

• с. Зелений Гай – 1

Збаразький район (3 особи):

• м. Збараж – 1

• с. Великий Кунинець – 1

• с. Нижчі Луб’янки – 1

Зборівський район (6 осіб):

• смт Залізці – 2

• с. Гаї-За-Рудою – 1

• с. Гаї-Розтоцькі – 1

• с. Загір’я – 1

• с. Мильне – 1

Козівський район (5 осіб):

• смт Козова – 1

• с. Щепанів – 2

• с. Глинна – 2

Кременецький район (18 осіб):

• м. Кременець – 9

• м. Почаїв – 4

• с. Хотовиця – 1

• с. Сапанів – 1

• с. Кушлин – 1

• с. Башуки – 1

• с. Підлісці – 1



Лановецький район (0 осіб)



Монастириський район (5 осіб):

• с. Яргорів – 1

• м. Монастириська – 2

• сел. Коропець – 1

• с. Горигляди – 1

Підволочиський район (5 осіб):

• смт Підволочиськ – 2

• м. Скалат – 2

• с. Зарубинці – 1

Підгаєцький район (4 особи):

• с. Гологоча – 3

• с. Старе Місто – 1

Теребовлянський район (9 осіб):

• м. Теребовля – 5

• смт Микулинці – 1

• с. Буданів – 1

• с. Ладичин – 1

• с. Зубів – 1

Тернопільський район (6 осіб):

• с. Підгородне – 1

• с. Плотича – 1

• с. Івачів Горішній – 1

• с. Чистилів – 1

• с. Чернелів-Руський – 1

• с. Петриків – 1



Чортківський район (5 осіб):

• м. Чортків – 3

• с. Колиндяни – 2

Шумський район (7 осіб):

• м. Шумськ – 4

• с. Васьківці – 1

• с. Малі Дедеркали – 1

• с. Биківці – 1