На Тернопільщині за добу зареєстровано п’ять смертельних випадків, пов’язаних з коронавірусною інфекцією. Померли троє тернополян і двоє жителів районів області.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
У Тернополі померли двоє чоловіків віком 73 і 85 років та 78-річна жінка. Ще двоє померлих – жінки віком 58 та 78 років. Одна з них проживала у села Скородинці Чортківського району, інша – мешканка села Кошилівці Заліщицького району.
Загалом в області підтверджено 189 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (47 осіб)
Бережанський район (4 особи):
• м. Бережани – 3
• с. Шибалин – 1
Борщівський район (17 осіб):
• м. Борщів – 9
• смт Мельниця-Подільська – 2
• с. Ланівці – 1
• с. Озеряни – 1
• с. Шупарка – 3
• с. Кривче – 1
Бучацький район (22 особи):
• м. Бучач – 8
• с. Миколаївка – 1
• с. Рукомиш – 1
• с. Зелена – 2
• с. Переволока – 1
• с. Підлісся – 2
• с. Костільники – 1
• с. Бобулинці – 1
• с. Осівці – 1
• с. Бариш – 2
• с. Трибухівці – 1
• смт Золотий Потік – 1
Гусятинський район (9 осіб):
• смт Гусятин – 3
• м. Копичинці – 2
• с. Яблунів – 1
• с. Жабинці – 2
• с. Городниця – 1
Заліщицький район (17 осіб):
• м. Заліщики – 4
• смт Товсте – 1
• с. Поділля – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Кошилівці – 3
• с. Лисівці – 2
• с. Бедриківці – 2
• с. Головчинці – 1
• с. Попівці – 1
• с. Зелений Гай – 1
Збаразький район (3 особи):
• м. Збараж – 1
• с. Великий Кунинець – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
Зборівський район (6 осіб):
• смт Залізці – 2
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Загір’я – 1
• с. Мильне – 1
Козівський район (5 осіб):
• смт Козова – 1
• с. Щепанів – 2
• с. Глинна – 2
Кременецький район (18 осіб):
• м. Кременець – 9
• м. Почаїв – 4
• с. Хотовиця – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Кушлин – 1
• с. Башуки – 1
• с. Підлісці – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (5 осіб):
• с. Яргорів – 1
• м. Монастириська – 2
• сел. Коропець – 1
• с. Горигляди – 1
Підволочиський район (5 осіб):
• смт Підволочиськ – 2
• м. Скалат – 2
• с. Зарубинці – 1
Підгаєцький район (4 особи):
• с. Гологоча – 3
• с. Старе Місто – 1
Теребовлянський район (9 осіб):
• м. Теребовля – 5
• смт Микулинці – 1
• с. Буданів – 1
• с. Ладичин – 1
• с. Зубів – 1
Тернопільський район (6 осіб):
• с. Підгородне – 1
• с. Плотича – 1
• с. Івачів Горішній – 1
• с. Чистилів – 1
• с. Чернелів-Руський – 1
• с. Петриків – 1
Чортківський район (5 осіб):
• м. Чортків – 3
• с. Колиндяни – 2
Шумський район (7 осіб):
• м. Шумськ – 4
• с. Васьківці – 1
• с. Малі Дедеркали – 1
• с. Биківці – 1