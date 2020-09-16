На Тернопільщині за добу підтверджено 385 випадків зараження вірусом COVID-19.

Зареєстровано сім летальних випадків. Померли 64-річна жінка з Бучача, 85-річна жителька Збаража, 77-річна мешканка села Кулаківці Заліщицького району, 69-річний житель села Тудорів Гусятинського району, 79 річна мешканка смт. Заводське Чортківського району, 70-річний житель Чорткова та 59-річний чоловік з Кременця.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (110 осіб)

Бережанський район (25 осіб):

• м. Бережани – 15

• с. Рогачин – 1

• с. Шибалин – 1

• с. Куряни – 1

• с. Надрічне – 3

• с. Краснопуща – 1

• с. Вільховець – 1

• с. Літятин – 1

• с. Поутори – 1

Борщівський район (26 осіб):

• м. Борщів – 7

• смт Скала-Подільська – 5

• с. Іванків – 2

• с. Латківці – 1

• с. Мушкатівка – 2

• с. Стрілківці – 1

• смт Мельниця-Подільська – 3

• с. Кудринці – 2

• с. Шершенівка – 1

• с. Вовківці – 1

• с. Іване-Пусте – 1

Бучацький район (20 осіб):

• м. Бучач – 9

• с. Помірці – 1

• с. Переволока – 2

• с. Нові Петликівці – 1

• с. Рукомиш – 1

• с. Білявинці – 1

• с. Новосілка – 1

• с. Костільники – 1

• с. Трибухівці – 3

Гусятинський район (7 осіб):

• смт Гусятин – 4

• м. Копичинці – 1

• с. Трибухівці – 1

• с. Буцики – 1

Заліщицький район (28 осіб):

• с. Поділля – 3

• м. Заліщики – 7

• с. Мишків – 1

• с. Щитівці – 3

• с. Добрівляни – 1

• с. Нагоряни – 1

• с. Хмелева – 1

• с. Дуплиська – 1

• с. Рожанівка – 1

• с. Устечко – 1

• с. Бедриківці – 1

• с. Гиньківці – 1

• с. Нирків – 3

• с. Угриньківці – 1

• с. Зелений Гай – 1

• смт Товсте – 1

Збаразький район (27 осіб):

• м. Збараж – 7

• смт Вишнівець – 6

• с. Старий Вишнівець – 2

• с. Мусорівці– 1

• с. Доброводи – 2

• с. Романове село – 2

• с. Грицівці – 1

• с. Гніздичне – 2

• с. Бутин – 1

• с. Великий Кунинець – 1

• с. Максимівка – 1

• с. Базаринці – 1

Зборівський район (33 особи):

• м. Зборів – 5

• смт Залізці – 5

• с. Підгайчики – 1

• с. Беримівці – 3

• с. Загір’я – 1

• с. Глядки – 1

• с. Чорний Ліс – 2

• с. Мшанець – 5

• с. Ренів – 1

• с. Гаї-Розтоцькі – 7

• с. Ратищі – 1

• с. Гаї-За-Рудою – 1

Козівський район (5 осіб):

• смт Козова – 2

• с. Яструбове – 1

• с. Великий Ходачків – 1

• с. Золота Слобода – 1

Кременецький район (10 осіб):

• м. Кременець – 4

• м. Почаїв – 1

• с. Дунаїв – 1

• с. Жолоби – 1

• с. Сапанів – 1

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Підлісці – 1

Лановецький район (30 осіб):

• м. Ланівці – 18

• с. Юськівці – 5

• с. Оришківці – 1

• с. Вишгородок – 2

• с. Грибова – 2

• с. Верещаки – 1

• с. Лопушне – 1

Монастириський район (10 осіб):

• м. Монастириська – 5

• с. Дубенка – 1

• с. Низьколизи – 1

• с. Вістря – 1

• с. Ковалівка – 1

• сел. Коропець – 1

Підволочиський район (12 осіб):

• смт Підволочиськ – 8

• м. Скалат – 1

• с. Мовчанівка – 1

• с. Качанівка – 1

• с. Чернилівка – 1

Підгаєцький район (4особи):

• м. Підгайці – 4

Тернопільський район (29 осіб):

• с. Ангелівка – 1

• смт Велика Березовиця – 5

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Серединки – 2

• с. Гаї-Гречинські – 2

• с. Великий Глибочок – 2

• с. Чернилів-Руський – 3

• с. Товстолуг – 1

• с. Петриків – 3

• с. Малий Ходачків – 1

• с. Шляхтинці – 1

• с. Застав’є – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Підгородне – 2

• смт Великі Бірки – 1

• с. Домаморич – 1

• с. Ступки – 1

Чортківський район (9 осіб):

• м. Чортків – 4

• с. Білобожниця – 1

• с. Бичківці – 1

• с. Нагірянка – 2

• с. Залісся – 1

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