На Тернопільщині за добу підтверджено 385 випадків зараження вірусом COVID-19.
Зареєстровано сім летальних випадків. Померли 64-річна жінка з Бучача, 85-річна жителька Збаража, 77-річна мешканка села Кулаківці Заліщицького району, 69-річний житель села Тудорів Гусятинського району, 79 річна мешканка смт. Заводське Чортківського району, 70-річний житель Чорткова та 59-річний чоловік з Кременця.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (110 осіб)
Бережанський район (25 осіб):
• м. Бережани – 15
• с. Рогачин – 1
• с. Шибалин – 1
• с. Куряни – 1
• с. Надрічне – 3
• с. Краснопуща – 1
• с. Вільховець – 1
• с. Літятин – 1
• с. Поутори – 1
Борщівський район (26 осіб):
• м. Борщів – 7
• смт Скала-Подільська – 5
• с. Іванків – 2
• с. Латківці – 1
• с. Мушкатівка – 2
• с. Стрілківці – 1
• смт Мельниця-Подільська – 3
• с. Кудринці – 2
• с. Шершенівка – 1
• с. Вовківці – 1
• с. Іване-Пусте – 1
Бучацький район (20 осіб):
• м. Бучач – 9
• с. Помірці – 1
• с. Переволока – 2
• с. Нові Петликівці – 1
• с. Рукомиш – 1
• с. Білявинці – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Костільники – 1
• с. Трибухівці – 3
Гусятинський район (7 осіб):
• смт Гусятин – 4
• м. Копичинці – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Буцики – 1
Заліщицький район (28 осіб):
• с. Поділля – 3
• м. Заліщики – 7
• с. Мишків – 1
• с. Щитівці – 3
• с. Добрівляни – 1
• с. Нагоряни – 1
• с. Хмелева – 1
• с. Дуплиська – 1
• с. Рожанівка – 1
• с. Устечко – 1
• с. Бедриківці – 1
• с. Гиньківці – 1
• с. Нирків – 3
• с. Угриньківці – 1
• с. Зелений Гай – 1
• смт Товсте – 1
Збаразький район (27 осіб):
• м. Збараж – 7
• смт Вишнівець – 6
• с. Старий Вишнівець – 2
• с. Мусорівці– 1
• с. Доброводи – 2
• с. Романове село – 2
• с. Грицівці – 1
• с. Гніздичне – 2
• с. Бутин – 1
• с. Великий Кунинець – 1
• с. Максимівка – 1
• с. Базаринці – 1
Зборівський район (33 особи):
• м. Зборів – 5
• смт Залізці – 5
• с. Підгайчики – 1
• с. Беримівці – 3
• с. Загір’я – 1
• с. Глядки – 1
• с. Чорний Ліс – 2
• с. Мшанець – 5
• с. Ренів – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 7
• с. Ратищі – 1
• с. Гаї-За-Рудою – 1
Козівський район (5 осіб):
• смт Козова – 2
• с. Яструбове – 1
• с. Великий Ходачків – 1
• с. Золота Слобода – 1
Кременецький район (10 осіб):
• м. Кременець – 4
• м. Почаїв – 1
• с. Дунаїв – 1
• с. Жолоби – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Підлісці – 1
Лановецький район (30 осіб):
• м. Ланівці – 18
• с. Юськівці – 5
• с. Оришківці – 1
• с. Вишгородок – 2
• с. Грибова – 2
• с. Верещаки – 1
• с. Лопушне – 1
Монастириський район (10 осіб):
• м. Монастириська – 5
• с. Дубенка – 1
• с. Низьколизи – 1
• с. Вістря – 1
• с. Ковалівка – 1
• сел. Коропець – 1
Підволочиський район (12 осіб):
• смт Підволочиськ – 8
• м. Скалат – 1
• с. Мовчанівка – 1
• с. Качанівка – 1
• с. Чернилівка – 1
Підгаєцький район (4особи):
• м. Підгайці – 4
Тернопільський район (29 осіб):
• с. Ангелівка – 1
• смт Велика Березовиця – 5
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Серединки – 2
• с. Гаї-Гречинські – 2
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Чернилів-Руський – 3
• с. Товстолуг – 1
• с. Петриків – 3
• с. Малий Ходачків – 1
• с. Шляхтинці – 1
• с. Застав’є – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Підгородне – 2
• смт Великі Бірки – 1
• с. Домаморич – 1
• с. Ступки – 1
Чортківський район (9 осіб):
• м. Чортків – 4
• с. Білобожниця – 1
• с. Бичківці – 1
• с. Нагірянка – 2
• с. Залісся – 1
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