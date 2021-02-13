Двоє чоловіків померло від COVID-19 учора на Тернопільщині. Коронавірус забрав життя 75-річного мешканця Монастириськ та 69-річного чоловіка з Тернопільського району. Відтак загальне число летальних випадків в області зросло до 565.

Минулої доби в області провели 644 дослідження методом ПЛР. У 134 випадках хвороба підтвердилася. Як зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, ситуація з коронавірусом залишається складною і напруженою.

“134 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 13 лютого 2021 року. Також за останню добу зареєстровано 2 летальних випадки: чоловік 75 р. у м. Монастириська та чоловік 69 років у с. Великий Глибочок Тернопільського району. Одужало 70 осіб, проведено досліджень методом ПЛР – 644. За весь час пандемії в Тернопільській області захворіло – 39395 осіб, одужало – 36869 осіб”.

За інформацією обласного лабораторного центру, 36% жителів краю мають імунітет до коронавірусу. Однак для стабілізації епідемічної ситуації необхідно, щоб колективний імунітет сягнув 80%. Такого показники досягти без вакцинації складно. Відтак міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив, що наступного тижня розпочнуться щеплення.