Дев’ять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 22 листопада.
Прл це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 45р., Чортківський район;
2 – жінка 77р., м. Тернопіль;
3 – жінка 70р., Тернопільський район;
4 – чоловік 46р., Кременецький район;
5 – чоловік 73р., Тернопільський район;
6 – жінка 72р., Тернопільський район;
7 – жінка 71р., м. Тернопіль;
8 – жінка 82р., Тернопільський район;
9 – жінка 65р., Тернопільський район.
Загалом в області минулої доби зафіксовано 99 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 525 людей.
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